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Наумов: стоило ли играть с Намибией? А что делать? На безрыбье и рак - рыба

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info крупную победу сборной России над командой Намибии в товарищеском матче (6:0).
РФС
- Кураж поймали наши ребята. Я рассчитывал до матча на 3:0. Но во втором тайме хорошо разыгрались, и замены тоже на игру повлияли. Видно, что намибийцы к матчу не готовы.

- Стоило ли с таким соперником встречаться?

- А что делать? У нас другого нет. На безрыбье и рак - рыба. Выбора у нас мало. Следующий соперник посильнее будет - посмотрим, каким будет матч. Иран в прошлом матче тоже слабо выглядел. Я от них гораздо большего ожидал. Но играть-то надо с кем-то. Европейские сборные не играют с нами: кто-то под давлением и боится, кто-то - ещё что-то. Но хоть что-то, играем. Видите, полный стадион пришел. Все с удовольствием посмотрели.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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