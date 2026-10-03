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Испания одержала третью победу подряд в Лиге наций

Сборная Испании одержала третью победу подряд на групповом этапе Лиги наций.
УЕФА
В матче 3-го тура команда на своём поле в Овьедо обыграла Чехию со счётом 3:1. Испанцы вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу Ламина Ямаля. До перерыва Родри увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме Иржи Слама сократил отставание Чехии, однако сравнять счёт гостям не удалось.

На 85-й минуте чехи остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Ладислава Крейчи. Незадолго до финального свистка Микель Мерино забил третий мяч Испании и установил окончательный результат.

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