Миллионы пользователей отписались от сборной Португалии после конфликта Роналду с тренером

Официальный аккаунт сборной Португалии потерял более 2 млн подписчиков после конфликта Криштиану Роналду с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

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К 3 октября на аккаунт португальской сборной были подписаны 22,9 млн пользователей, тогда как до ситуации с Роналду аудитория превышала 25 млн. Таким образом, число подписчиков страницы сократилось более чем на 2 млн.



Ранее сообщалось, что разногласия возникли после матча Лиги наций с Норвегией, завершившегося победой Португалии со счётом 2:1. По имеющейся информации, Жезуш не выпустил Роналду на поле, несмотря на существовавшую между ними договорённость. После этого форвард покинул команду.



Без Криштиану сборная Португалии также обыграла Данию - 4:2.