Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
2 - 1 2 1
АлбанияЗавершен
Эстония
1 - 0 1 0
ЛюксембургЗавершен
Исландия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Хорватия
0 - 7 0 7
АнглияЗавершен
Беларусь
4 - 0 4 0
Сан-МариноЗавершен
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
6 - 0 6 0
НамибияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
ВитебскЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
ЛенинградецЗавершен
Ростов
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Оренбург
3 - 2 3 2
ТекстильщикЗавершен

Пономарёв призвал Карпина определиться с основным составом сборной России: так нельзя

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал крупную победу сборной России над командой Намибии в товарищеском матче (6:0).
Фото: РФС
Несмотря на крупный результат, экс-футболист остался недоволен действиями россиян до перерыва.

- Совсем сырые игроки у сборной Намибии. Наши ребята в первом тайме сразу такой команде несколько мячей забивать должны были, но все резину тянули и забили только один. Во втором же тайме соперники уже устали: они не привыкли к такой погоде.

Ещё момент: состав Карпин постоянно меняет. Что, на матч с Нигерией он опять новый состав поставит? Так нельзя. Даже с такими слабыми командами все равно всегда должен играть основной состав сборной. Менять можно максимум трёх игроков. А так и не понять, что нам нужно, чего мы хотим, - сказал Пономарёв.

Следующую встречу сборная России проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде. Соперником команды Карпина станет Нигерия.

Алина Гущина, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится