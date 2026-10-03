Пономарёв призвал Карпина определиться с основным составом сборной России: так нельзя

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Ещё момент: состав Карпин постоянно меняет. Что, на матч с Нигерией он опять новый состав поставит? Так нельзя. Даже с такими слабыми командами все равно всегда должен играть основной состав сборной. Менять можно максимум трёх игроков. А так и не понять, что нам нужно, чего мы хотим, - сказал Пономарёв.