Пономарёв призвал Карпина определиться с основным составом сборной России: так нельзя

- Совсем сырые игроки у сборной Намибии. Наши ребята в первом тайме сразу такой команде несколько мячей забивать должны были, но все резину тянули и забили только один. Во втором же тайме соперники уже устали: они не привыкли к такой погоде.
Ещё момент: состав Карпин постоянно меняет. Что, на матч с Нигерией он опять новый состав поставит? Так нельзя. Даже с такими слабыми командами все равно всегда должен играть основной состав сборной. Менять можно максимум трёх игроков. А так и не понять, что нам нужно, чего мы хотим, - сказал Пономарёв.
Следующую встречу сборная России проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде. Соперником команды Карпина станет Нигерия.
Алина Гущина, Rusfootball.info