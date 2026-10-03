Булыкин - о победе России над Намибией: играем с кем приходится, слабее был только Бруней

- Мне матч понравился, сборная России – молодцы! Здорово показали себя, порадовали болельщиков на трибунах и у ТВ. Так и нужно играть, я ожидал разгрома. Если честно, слабее Намибии был только Бруней.
Ну играем с кем приходится – таковы времена. Главное, что сборная собирается и показывает прекрасный футбол. Карпин проверил ближайший резерв, и ребята его не подвели. Думаю, против Нигерии все будет иначе, – сказал Булыкин.
В следующем матче сборная России в Нижнем Новгороде сыграет против Нигерии. Встреча состоится во вторник, 6 октября.