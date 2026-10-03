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Булыкин - о победе России над Намибией: играем с кем приходится, слабее был только Бруней

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о победе сборной России в матче против Намибии.
Фото: РФС
Булыкин остался доволен действиями команды и отметил, что ожидал убедительного результата.

- Мне матч понравился, сборная России – молодцы! Здорово показали себя, порадовали болельщиков на трибунах и у ТВ. Так и нужно играть, я ожидал разгрома. Если честно, слабее Намибии был только Бруней.

Ну играем с кем приходится – таковы времена. Главное, что сборная собирается и показывает прекрасный футбол. Карпин проверил ближайший резерв, и ребята его не подвели. Думаю, против Нигерии все будет иначе, – сказал Булыкин.

В следующем матче сборная России в Нижнем Новгороде сыграет против Нигерии. Встреча состоится во вторник, 6 октября.

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