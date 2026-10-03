Булыкин - о победе России над Намибией: играем с кем приходится, слабее был только Бруней

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Ну играем с кем приходится – таковы времена. Главное, что сборная собирается и показывает прекрасный футбол. Карпин проверил ближайший резерв, и ребята его не подвели. Думаю, против Нигерии все будет иначе, – сказал Булыкин.