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Барбоза - о Роналду в сборной Португалии: это не спортивная история, а финансовая

Паулу Барбоза считает, что на присутствие Криштиану Роналду в сборной Португалии могут влиять коммерческие интересы.
Фото: Getty Images
Барбоза выразил мнение, что без 41-летнего нападающего португальская команда выглядит сильнее.

- Все понимают, что национальная команда без Роналду играет лучше, чем с ним.

Но у Португальской футбольной федерации есть определенные контрактные обязательства, которые зависят от капитана, поэтому тренеры вынуждены его вызывать и выпускать на поле. То есть это история не спортивная, а финансовая, - передаёт слова Барбозы "РБ Спорт".

Роналду защищает цвета национальной команды с 2003 года. За это время нападающий сыграл за Португалию 234 раза, записав на свой счёт 146 голов. Ранее сообщалось о его отъезде из сборной после разногласий с Жорже Жезушем.

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