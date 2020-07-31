"Я действительно не подписываю новый контракт с "Шанхай СИПГ", и с декабря становлюсь свободным агентом. Могу ли я перейти в "Зенит"? Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в "Зенит", так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. Тоже самое могу сказать и о "Порту". Но я пока не принял решение о своем будущем", - сказал Халк.
34-летний бразилец выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года.
Халк выступал в составе "Зенита" с 2012 по 2016 год, за который провел 148 матчей и забил 76 мячей.
Источник: vseprosport.ru
Халк заявил, что не против вернуться в "Зенит"
Бывший нападающий "Зенита" Халк рассказал о своих ближайших планах.
Фото: "Чемпионат"
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