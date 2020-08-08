Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0. Дядюн посетовал, что Подмосковные футболисты не сумели превратить подходы к воротам в настоящие моменты.
"Первый блин получился комом. В первом тайме пропустили два гола, один из них после неудачного отскока. Играли неплохо, но получилось, что матч шёл до гола.
Во втором тайме ЦСКА играл по счету, контролировал ход встречи. А мы не могли довести дело до удара — вывести кого-то на хорошую позицию. Близко подходили: подачи, полумоменты, но реализовать их не смогли", - приводит слова Дядюна пресс-служба "Химок".
В составе ЦСКА в этой встрече отличились Константин Кучаев и Алан Дзагоев.
Дядюн: "Химки" играли с ЦСКА неплохо, но получилось, что матч шёл до гола
Форвард "Химок" Владимир Дядюн подвёл итог матча первого тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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