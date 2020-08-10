Орлов: справедливости ради, давайте вспомним, как Жиго забивал "Сочи" в прошлом сезоне

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о спорном эпизоде с назначением второго пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи" в первом туре РПЛ.
Фото: СЭ
- Первый пенальти в ворота "Спартака" был, а второго не было. Но, справедливости ради, давайте вспомним, как Жиго забивал "Сочи" в прошлом сезоне. Футболист "Спартака" положил руки на плечи защитнику и за счёт этого выпрыгнул выше. Все смотрели, но судья не среагировал. Почему - непонятно, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, матч между "Спартаком" и "Сочи" завершился со счетом 2:2. "Сочи" оба гола забил с пенальти. Встречу обслуживал арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.

Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен от судейства.

Также появилась информация, что Казарцева и Алексея Еськова, который отвечал за VAR, проверят на полиграфе. Однако оба арбитра накануне сказали, что официальных писем им пока не поступало.

В аналогичном матче год назад красно-белые одержали победу над "Сочи" со счетом 1:0. Гол забил Жиго. Позднее было признано, что мяч забивался с нарушением правил.

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Теги: Орлов Жиго Спартак Сочи
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