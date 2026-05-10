"Локомотив" не проигрывает дома в РПЛ уже 21 матч подряд

Московская команда не проигрывает на своём поле в РПЛ уже 21 матч подряд. Как сообщает Opta Sports, более продолжительная серия у железнодорожников была только в начале 2000-х при Юрии Сёмине. Тогда столичный клуб провёл 27 домашних игр чемпионата без поражений.
Матч с калининградцами завершился минимальной победой "Локомотива" - 1:0. Единственный мяч уже на четвёртой минуте забил Александр Руденко.
Победа над "Балтикой" позволила "Локомотиву" продлить впечатляющую домашнюю серию в чемпионате России.
