Широков во время матча любительского турнира ударил судью кулаком в лицо, а затем добил лежачего арбитра ногой.
Вышиб дно: Широков совсем поехал и избил судью на любительском турнире
"Судье не стоит слишком серьезно относиться к таким моментам. Он собрался писать заявление – ну, это странно. Просто у всех накипело. Судья в том матче ассоциировался с судейством в целом", - сказал Баста на пресс-конференции амбассадоров "Париматч".
Широков принес извинения избитому арбитру, отметив, что тот не назначил чистый пенальти за фол на нем.
"Странно, что он пишет заявление". Рэпер Баста - об избитом Широковым судье
Владелец ростовского клуба ПФЛ СКА и знаменитый музыкальный исполнитель Баста поделился мнением об избиении арбитра Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Фото: ФК СКА
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