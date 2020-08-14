Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итог матча второго тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат".
"Спартак" выиграл этот матч совершенно справедливо. Московская команда выглядела куда более мобильной, чем «Ахмат». "Спартак" выглядел более заряженным на успех, был быстрее и мобильнее, ему очень хотелось добиться победы. В общем, "Спартак" просто смял своего соперника", - сказал Игнатьев.
Поединок заврешился победой "Спартака" со счетом 2:0. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Ларссон и Понсе. Отметим, что арбитр встречи Турбин не засчитал еще два гола в ворота "Ахмата".
Источник: Матч ТВ
Игнатьев: "Спартак" смял "Ахмат", все справедливо
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итог матча второго тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат".
Фото: Rusfootball
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