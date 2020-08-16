Центральный матч тура "Зенит" - ЦСКА покажет телеканал "Матч Премьер". Прокомментирует этот поединок Денис Казанский, с бровки - Нобель Арустамян.
Матч "Зенит" - ЦСКА прокомментирует Казанский и другие комментаторские назначения тура
Стало известно расписание трансляций 3-го тура Российской Премьер-лиги.
Центральный матч тура "Зенит" - ЦСКА покажет телеканал "Матч Премьер". Прокомментирует этот поединок Денис Казанский, с бровки - Нобель Арустамян.
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