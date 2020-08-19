Хацкевич заявил, что Ананидзе приехал в разобранном состоянии

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал физическое состояние полузащитника команды Жано Ананидзе.

Фото: ФК "Ротор"

"Жано Ананидзе работает отдельно, потому что он приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведет себя в порядок", - приводит слова Хацкевича пресс-служба "Ахмата".



27-летний Ананидзе перешел в "Ротор" в начале августа. Последним клубом грузина был кипрский "Анортосис", с которым у игрока в мае истек контракт.