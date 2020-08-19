Бийол может сменить прописку как на правах аренды, так и на постоянной основе. Сообщается, что детали трансфера практически улажены и он осуществится до конца текущей недели.
Яка Бийол стал игроком ЦСКА в 2018-м году, перейдя из словенского клуба "Рудар Веленье" за 400 тысяч евро. Действующий контракт 21-летнего полузащитника с "армейцами" рассчитан до 2023-го года.
Источник: твиттер журналиста Левента Явуза
Игрок ЦСКА Яка Бийол может перейти в турецкий клуб
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может перейти в турецкий "Анкарагюджю", покинувший по итогам прошедшего сезона высший дивизион чемпионата Турции.
Фото: ФК ЦСКА
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