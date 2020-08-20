Пока питерский клуб является единственным, кому удалось набрать максимальное количество очков в трёх стартовых турах. В 3-м туре "Зенит" обыграл ЦСКА со счётом 2:1.
"Тамбов" — очень хорошо организованная команда. Не так давно мы с ними играли, правда, это была выездная игра. Это команда, которая хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
"Тамбов" в трёх турах набрал три очка. В прошлом сезоне клуб не без труда сохранил прописку в РПЛ.
"Зенит" в минувшем сезоне оформил дубль. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат и кубок страны.
Семак: "Тамбов" хорошо использует свои качества и смотрится очень прилично
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: РИА "Новости"
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