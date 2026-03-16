Акрон
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен
Рубин
3 - 0 3 0
ЛокомотивЗавершен

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Волга Ул
2 - 2 2 2
ЧелябинскЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен

Канчельскис - о Дзюбе: если ещё год продержится на таком уровне - будет хорошо

Футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению бывшего игрока сборной России, форвард тольяттинского клуба сейчас вряд ли смог бы усилить ведущие команды чемпионата.

- Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов. Он и сам это знает. Если он ещё год продержится на таком уровне – будет хорошо. Но это уже от него самого зависит, - передаёт слова Канчельскиса "Советский спорт".

В игре чемпионата России против "Ахмата" опытный форвард помог тольяттинской команде избежать поражения, отличившись в концовке встречи - матч завершился вничью 1:1. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Дзюба провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт шесть забитых мячей и четыре ассиста.

