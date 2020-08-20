Ранее сообщалось, что ЦСКА был готов заплатить за игрока 10 млн евро, но португальцы хотят получить около 15 млн.
В минувшем сезоне Пальинья сыграл в составе "Спортинга" 44 матча, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
ЦСКА в следующем матче РПЛ сыграет с "Рубином" 22 августа.
Источник: A Bola
ЦСКА увеличил сумму предложения за хавбека "Спортинга" Пальинью
Полузащитник "Спортинга" Жоау Пальинья до сих пор интересен московскому ЦСКА, "армейцы" увеличили предложенную сумму.
Фото: Global Look Press
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