23-летний футболист интересен "Роме", "Лацио", "Валенсии" и менхенгладбахской "Боруссии", сообщает источник.
Ларссон перешёл в "Спартак" в 2019 году из "Норрчепинга". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 6 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Voetbal International
К Ларссону проявляют интерес клубы топ-чемпионатов
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Спартак"
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