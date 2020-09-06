Источник: Черышев отклонил выгодное предложение "Краснодара"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отказался от варианта продолжения карьеры в "Краснодаре".
Фото: ФК "Валенсия"
По информации источника, "быки" сделали 29-летнему игроку выгодное финансовое предложение, но россиянин его отклонил, объяснив это желанием продолжить выступление в испанском клубе.

Ранее сообщалось, что Денис отклонил предложения "Зенита" и одного из московских клубов - "Спартака" или ЦСКА.

Напомним, что в прошедшем сезоне испанского чемпионата Черышев провел 24 матча, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Источник: Super Deporte

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Теги: Черышев Валенсия Краснодар
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