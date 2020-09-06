По информации источника, "быки" сделали 29-летнему игроку выгодное финансовое предложение, но россиянин его отклонил, объяснив это желанием продолжить выступление в испанском клубе.
Ранее сообщалось, что Денис отклонил предложения "Зенита" и одного из московских клубов - "Спартака" или ЦСКА.
Напомним, что в прошедшем сезоне испанского чемпионата Черышев провел 24 матча, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.
Источник: Super Deporte
Источник: Черышев отклонил выгодное предложение "Краснодара"
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отказался от варианта продолжения карьеры в "Краснодаре".
Фото: ФК "Валенсия"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!