"Атаманенко – очень сильный специалист. Мы его приветствуем. Он уже работал в "Спартаке", доказал свою значимость делами. Пусть дальше доказывает, у него большой фронт работы", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Атаманенко работал в "Спартаке" с 2014 по 2019 год. Также он занимал должность генерального директора "Донбасс Арены".
"Спартак" в нынешнем сезон набрал 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре РПЛ красно-белые в гостях сыграют с ЦСКА. Матч пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Газизов: Атаманенко очень сильный специалист
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о возвращении Александра Атаманенко на должность коммерческого директора клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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