- К руководству нашей страны отношусь отлично. Выборы состоялись, народ сделал выбор. Какие тут могут быть вопросы? На данный момент альтернативы Путину нет, - цитирует Черевченко Sport24.
"Арсенал" после возобновления сезона-2019/2020 после паузы из-за коронавируса потерпел три поражения подряд. Об уходе Черевченко было объявлено после того, как туляки в матче 25-го тура проиграли "Ахмату" на своём поле со счётом 1:3.
Сейчас в тульской команде работает Сергей Подпалый. После шести туров в нынешнем сезоне "Арсенал" занимает 13-е место, имея в активе пять очков.
Черевченко: к руководству страны отношусь отлично, в данный момент альтернативы Путину нет
Бывший тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко выразил отношение к президенту России Владимиру Путину.
Фото: РИА Новости
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