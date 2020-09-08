Ранее сообщалось, что римский клуб запросил информацию о россиянине у красно-белых. Таким образом, Кокорин может перейти в "Рому", так и не проведя ни одного матча в составе "Спартака".
Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
Источник: Sky Sport Italia
"Рома" может приобрести Кокорина у "Спартака" за 6 млн евро
Сумма трансфера нападающего "Спартака" Александра Кокорина в итальянскую "Рому" может составить около 6 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
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