Сообщается, что удержать нападающего в клубе хочет лично генеральный директор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий на то, что команде удастся составить конкуренцию "Зениту" и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что римский клуб запросил информацию о россиянине у красно-белых. Таким образом, Кокорин может перейти в "Рому", так и не проведя ни одного матча в составе "Спартака".
Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
Источник: Metaratings
"Спартак" не намерен продавать Кокорина в "Рому"
В "Спартаке" рассчитывают на нападающего Александра Кокорина и не планируют продавать его в "Рому".
Фото: ФК "Спартак"
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