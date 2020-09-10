"ПФК ЦСКА предупреждает, что абонементы, по которым приобретались перепроданные билеты, могут быть заблокированы. Занимаясь перепродажей билетов, вы рискуете лишиться своего абонемента", - говорится в заявлении армейского клуба.
Поединок ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября. Начало - в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Красно-белые лидируют в чемпионате, имея в своем активе 14 баллов.
ЦСКА пригрозил заблокировать абонементы за перепродажу билетов на дерби
ЦСКА предупредил болельщиков о наказании за перепродажу билетов на матч 7-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
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