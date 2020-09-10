Титов: Зобнин так и не вышел на прежний уровень после травмы

Бывший игрок и тренер "Спартака" Егор Титов прокомментировал игру полузащитника команды Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"
- Помню, каким был Зобнин, когда мы с Дмитрием Аленичевым работали в "Спартаке". Понятно, что Роман перенес две тяжелейшие травмы, после которых сложно возвращаться на серьезный уровень. Слава богу, что он вообще играет, вызывается в сборную. Я только рад за него. Но я вам скажу, когда увижу прежнего Зобнина.

Он так и не вернулся на прежний уровень. Рома - великолепный универсал. Но футболист теряет свои лучшие качества и не прогрессирует, если его все время ставят на разные позиции, - цитирует Титова "СЭ".

Роман Зобнин присоединился к "Спартаку" в 2016 году. Сумма трансфера из московского "Динамо" составила 3 млн евро. В одном из матчей за сборную России в июне 2017 года хавбек получил тяжелую травму и вернулся в строй только в ноябре. В марте 2019 получил перелом руки в матче с "Зенитом".

За "Спартак" 26-летний Зобнин провел около 123 матчей и забил пять голов. Футболист также вызывается в сборную с 2015 года. За национальную команду Роман провел 29 матчей, голами пока не отличался.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 14 очков. В следующем матче подопечные Доменико Тедеско сыграют с ЦСКА. У "армейцев" в активе 10 баллов и пятая строчка в турнирной таблице чемпионата. Поединок состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.

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Теги: Титов Зобнин Спартак
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