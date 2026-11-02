Пономарев не увидел перспектив Кисляка в Европе и объяснил почему

"Он не готов, мальчик еще сырой. Ему нужно в российском футболе обтереться, заматереть, чтобы он как волчара был. Не вижу у него пока перспектив в Европе", — заявил экс-футболист ЦСКА.
Пономарев также усомнился в целесообразности переезда Кисляка в Турцию. При этом он уверен, что в будущем выступления в сильном европейском чемпионате могут помочь полузащитнику прогрессировать.
Ранее сообщалось, что интерес к Кисляку проявляют французский "Монако" и турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".
Источник: Vprognoze.ru