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Пономарев не увидел перспектив Кисляка в Европе и объяснил почему

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что полузащитнику армейцев Матвею Кисляку пока рано переходить в зарубежный клуб из-за недостатка опыта.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
По мнению Пономарева, 21-летнему футболисту необходимо продолжить развитие в российском чемпионате, прежде чем пробовать силы за границей.

"Он не готов, мальчик еще сырой. Ему нужно в российском футболе обтереться, заматереть, чтобы он как волчара был. Не вижу у него пока перспектив в Европе", — заявил экс-футболист ЦСКА.

Пономарев также усомнился в целесообразности переезда Кисляка в Турцию. При этом он уверен, что в будущем выступления в сильном европейском чемпионате могут помочь полузащитнику прогрессировать.

Ранее сообщалось, что интерес к Кисляку проявляют французский "Монако" и турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".

Источник: Vprognoze.ru

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