В "Локомотиве" высказались об угрозе вылета из РПЛ и будущем Галактионова

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"Даже думать об этом не хочется. Вы видите потенциал этого состава. У Галактионова есть опыт преодоления кризиса, здесь вопрос к руководству. Не я принимаю решения, но я верю в тренера и считаю его хорошим специалистом", — заявил Акавов.