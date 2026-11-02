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В "Локомотиве" высказались об угрозе вылета из РПЛ и будущем Галактионова

Спортивный директор "Локомотива" Нариман Акавов оценил риск вылета команды из РПЛ и рассказал, сохраняет ли главный тренер Михаил Галактионов поддержку внутри клуба.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Акавов признал, что московская команда переживает серьезный кризис, однако подчеркнул, что паники среди футболистов нет. По его мнению, неудачные результаты связаны с целым рядом негативных обстоятельств.

"Даже думать об этом не хочется. Вы видите потенциал этого состава. У Галактионова есть опыт преодоления кризиса, здесь вопрос к руководству. Не я принимаю решения, но я верю в тренера и считаю его хорошим специалистом", — заявил Акавов.

Функционер добавил, что выступает за сохранение Галактионова на посту главного тренера. При этом он подчеркнул необходимость более серьезных решений для выхода из кризиса и назвал финансовое положение клуба стабильным.

После 13 матчей "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Источник: "Матч ТВ"

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