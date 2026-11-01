«Спартак» разнёс «Локомотив» на «РЖД Арене», Галактионов готов к отставке

«Спартак» на «РЖД Арене» за тайм разобрал «Локомотив» на запчасти, уж простят читатели такое клише. 45 минут потребовалось красно-белым, чтобы снять все вопросы о судьбе трёх очков. У «Локомотива» просто не было козырей. Как там говорил Трамп, «у вас нет карт».
«Спартак» вышел на матч с «Локомотивом» предельно мотивированным. Видимо, обязывало поражение в дерби с ЦСКА. С первых минут гости прижали соперника к его штрафной. Хозяева оборонялись глубоко, за что и были наказаны уже на 11-й минуте. «Спартак» провёл очередную атаку, Жедсон прострелил, а мяч от Ненахова отскочил в ногу Руденко, от которой и влетел в сетку. Получился довольно курьёзный, но абсолютно логичный автогол. Минутами ранее «Спартак» едва не открыл счёт после отличного удара Солари, с которым каким-то чудом справился Митрюшкин.
Пропущенный мяч практически не изменил ход игры. «Локомотив» ничего не мог придумать, а «Спартак» давил и давил. Хозяева записали в свой актив первое касание мяча в чужой штрафной аж на 25-й минуте.
В середине тайма «Спартак» забил второй мяч. И здесь не обошлось без несчастного случая. Дмитриев во время стандарта дёрнул заднюю поверхность бедра, а его сменил Парада. И уже через три минуты испанец отличился, забив дебютный мяч. Солари подхватил мяч, сделал передачу на Жедсона, а тот переадресовал круглого на Параду. В итоге испанец сперва подработал мяч, а затем пальнул в дальний верхний угол. Получилось действительно красиво, а некоторые футболисты «Спартака» даже схватились за головы.
В общем-то, уже после этого стало понятно, что «Локомотиву» не спастись. За весь первый тайм подопечные Михаила Галактионова не смогли создать ничего путного у чужих ворот. Можно лишь вспомнить попадание мяча в руку Солари, но арбитры посчитали, что ставить пенальти за такое нельзя. А уже в компенсированное время «Спартак» забил третий мяч. После стандарта Литвинов скинул мяч во вратарскую, а Угальде опередил Митрюшкина. Футболисты «Локомотива» настаивали на фоле в атаке, но судья вновь встал на сторону красно-белых.
Наверное, судейство можно было бы обсуждать долго, если бы не качество футбола «Локомотива». А, вернее, отсутствие этого самого качества. «Спартак» и во втором тайме контролировал ход встречи. Не помогли «Локо» и замены. И в концовке «Спартак» ещё и заработал пенальти, который реализовал Барко.
Самое интересное началось после матча. Пиняев отправился к трибунам, чтобы успокаивать разъярённых фанатов. Получился весьма эмоциональный диалог, в котором футболист «Локомотива» весьма чётко и откровенно в нецензурных выражениях охарактеризовал игру своей команды. При этом Пиняев подчеркнул, что выбираться из всего этого команда должна вместе с фанатами.
После такого фиаско отставка Галактионова казалась неминуемой. «Локомотив» потерпел крупнейшее домашнее поражение в РПЛ в своей истории. И на пресс-конференции специалист дал понять, что готов к уходу со своего поста.
«Ничего не должно случиться, чтобы я задумался об отставке. В ближайшее время мы с клубом найдём решение. Пресс-конференция — не то место, чтобы задавать такой вопрос. Хотите понять ситуацию? Всё понятно, по-моему», — сказал Галактионов после матча.
При этом за специалиста заступился спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов.
«Я не слышал, что сказал Галактионов, но мы каждый день на связи с Михаилом Михайловичем. Верим в него. Ситуация не устраивает, но мы его поддерживаем. Не я принимаю решение о будущем Галактионова, но я его поддерживаю, потому что он хороший специалист. Эта ситуация требует комплексных решений», — заявил функционер.
По данным комментатора Константина Генича, главным камнем преткновения сейчас является неустойка. Если Галактионов захочет уйти, он должен будет заплатить клубу неустойку. Если же «Локомотив» решит уволить тренера, то уже должен будет платить клуб. Но, в любом случае, ситуация получается крайне напряжённой. Очевидно, что валить всё на Галактионова после продажи лидеров было бы странно. С другой стороны, смена главного тренера может встряхнуть команду. Прямо сейчас «Локомотив» летит в пропасть, из которой может не выбраться.