"Встреча ФК "Уфа" в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, "Уфа" едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте", - сообщила пресс-служба РПЛ на официальном сайте лиги.
Ранее о сложившейся ситуации высказался главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев.
Евсеев: прилетели в Саранск и сидим в аэропорту. У водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на ковид
Матч "Тамбов" - "Уфа" состоится 12 сентября на "Мордовия Арене" в Саранске. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:45 по Москве. "Уфа" после 6-и туров занимает 12 место в Российской Премьер-Лиге с 5 очками. "Тамбов" же с 4 очками расположился на 14 строчке.
РПЛ отреагировала на ситуацию с "Уфой" в Саранске
Российская Премьер-Лига отреагировала на ситуацию со встречей "Уфы" в аэропорту Саранска.
Фото: ФК "Уфа"
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