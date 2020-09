Евсеев: прилетели в Саранск и сидим в аэропорту. У водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на ковид

View this post on Instagram

Фантастика! Прилетели в Саранск. Должны были сесть в автобус, поехать в отель - ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим. Приехал автобус, у водителя нет справки об отрицательном тесте на ковид. Почему ее нет, что сейчас хозяева будут делать? Мы в неведении. Сказать, что удивлены - ничего не сказать. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #евсеев