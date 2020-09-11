Евсеев: прилетели в Саранск и сидим в аэропорту. У водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на ковид

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что команда прилетела в Саранск на матч с "Тамбовом" и долгое время находится в аэропорту.По словам специалиста, у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус.Матч 7-го тура РПЛ между "Уфой" и "Тамбовом" пройдет 12 сентября.