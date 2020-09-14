— Был анонсирован атакующий футбол, то его и в помине не видно. А впереди Лига чемпионов, где будет другой уровень сопротивления. Да и еврокубковое место все дальше от команды, — передаёт слова Сычёва "Матч ТВ".
36-летний Сычёв выступал за "Локомотив" с 2004 по 2018 год, проведя несколько сезонов в арендах в других клубах. За клуб футболист провёл 267 матчей, забил 92 гола и отдал 37 голевых передач.
После ничьи с "Ростовом" "Локомотив" занимает девятую строчку турнирной таблицы с девятью очками после семи туров. Ростовчане — седьмые. У коллектива Валерия Карпина 11 очков.
Сычёв: "Локомотив" анонсировал атакующий футбол, но его и в помине не видно
Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался об игре команды после матча 7-го тура с "Ростовом" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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