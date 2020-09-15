"Бакаев - один из ключевых игроков. Клуб заинтересован в его сохранении", - цитирует Фетисова "РБК-Спорт".
Ранее в греческих СМИ сообщалось, что в переходе россиянина заинтересован лично главный тренер АЕКа Массимо Каррера, который возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год.
Бакаев является воспитанником "красно-белых". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек принял участие в 7 матчах, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 голевые передачи.
"Спартак" отреагировал на информацию об интересе к Бакаеву со стороны АЕКа
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал новость об интересе к полузащитнику Зелимхану Бакаеву со стороны АЕКа.
Фото: ФК "Спартак"
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