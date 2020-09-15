— Считаю, что на Максименко сказывается именно фактор дерби: в других случаях он действует достаточно уверенно. Саше, наверное, нужно с психологом поработать, ведь, повторю, в остальных встречах парень выглядит надежно, — рассказал специалист в интервью "СЭ".
Также Аленичев считает, что в дерби ЦСКА — "Спартак", в котором победу одержали хозяева 3:1, сыграл именно фактор вратарей. Акинфеев в своих моментах выручил, а Максименко не смог. Тренер добавил, что гол Магнуссона — ошибки вратаря "красно-белых".
Аленичев: Максименко, наверное, нужно с психологом поработать. На нём сказывается фактор дерби
Фото: ФК "Спартак"
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