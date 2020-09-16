Источник: "Ротору" присудили техническое поражение за несостоявшийся матч с "Краснодаром"

"Ротору" присудили техническое поражение со счетом 0:3 за несостоявшийся матч 7-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Фото: ФК "Ротор"

Также сообщается, что волгоградский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.Напомним, игра должна была пройти 13 сентября, но за час до начала матча было принято решение отменить игру, так как у 7 представителей волгоградского клуба был выявлен коронавирус.Клуб из Волгограда в нынешнем сезоне набрал 2 очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.В 8-м туре "Ротор" должен сыграть с "Ростовом".