Также сообщается, что волгоградский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
Напомним, игра должна была пройти 13 сентября, но за час до начала матча было принято решение отменить игру, так как у 7 представителей волгоградского клуба был выявлен коронавирус.
Клуб из Волгограда в нынешнем сезоне набрал 2 очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
В 8-м туре "Ротор" должен сыграть с "Ростовом".
Sport24
Источник: "Ротору" присудили техническое поражение за несостоявшийся матч с "Краснодаром"
"Ротору" присудили техническое поражение со счетом 0:3 за несостоявшийся матч 7-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Ротор"
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