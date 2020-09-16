Рабинер: Кикнадзе – лузер, обреченный проигрывать на всех фронтах

Поздравляю @ilgerkus с победой в суде над Василием Кикнадзе. Умышленно не говорю: "Над "Локомотивом", потому что Геркус, один из соавторов золота Юрия Сёмина в 2018 году, имеет к "Локомотиву" гораздо больше отношения, чем Кикнадзе - лузер, обреченный проигрывать на всех фронтах.— Igor Rabiner (@IgorRabiner) September 16, 2020
Геркус занимал пост генерального директора "Локомотива" с 2016 по 2018 год. С "железнодорожниками" специалист выигрывал чемпионат и Кубок России.
Напомним, что суд отклонил иск "Локомотива" к Геркусу. Московский клуб хотел взыскать с менеджера 144 млн рублей.