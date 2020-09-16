Рабинер: Кикнадзе – лузер, обреченный проигрывать на всех фронтах

Поздравляю @ilgerkus с победой в суде над Василием Кикнадзе. Умышленно не говорю: "Над "Локомотивом", потому что Геркус, один из соавторов золота Юрия Сёмина в 2018 году, имеет к "Локомотиву" гораздо больше отношения, чем Кикнадзе - лузер, обреченный проигрывать на всех фронтах.