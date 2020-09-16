"Ничего страшного, забьет в следующий раз. Он хоть и большой игрок, но пока в новой команде — в каких-то моментах нас не до конца понимает", - цитирует Соболева "Матч ТВ".
Напомним, встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:1.
Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа и провел за новый клуб два матча, но не отметился голевыми действиями. 20 сентября красно-белые в 8-м туре чемпионата России сыграют с "Рубином".
Соболев: Кокорин в каких-то моментах нас не до конца понимает
Нападающий "Спартака" Александр Соболев считает, что нет ничего страшного в том, что Александр Кокорин не забил гол в кубковом матче с "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"
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