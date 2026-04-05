Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

Гришин заявил, что "Акрон" лишили гола в матче с ЦСКА

Александр Гришин считает, что "Акрон" лишили гола в концовке матча с ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"
Бывший футболист армейцев не согласился с решением арбитра отменить мяч тольяттинцев в добавленное время, отметив, что эпизод был трактован слишком строго.

- Для меня гол "Акрона" в концовке был чистейшим. В Англии и Германии такие голы не отменяются - это говорят сейчас все эксперты. Правила есть правила, но по-футбольному гол был чистым, - приводит слова Гришина "Чемпионат".

В итоге встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. В компенсированное время "Акрон" мог сравнять счёт, однако гол Артёма Дзюбы отменили после фола на голкипере.

После 23 туров ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в таблице. "Акрон" набрал 22 балла и идёт на 11-й строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится