Гришин заявил, что "Акрон" лишили гола в матче с ЦСКА

- Для меня гол "Акрона" в концовке был чистейшим. В Англии и Германии такие голы не отменяются - это говорят сейчас все эксперты. Правила есть правила, но по-футбольному гол был чистым, - приводит слова Гришина "Чемпионат".
В итоге встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. В компенсированное время "Акрон" мог сравнять счёт, однако гол Артёма Дзюбы отменили после фола на голкипере.
После 23 туров ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в таблице. "Акрон" набрал 22 балла и идёт на 11-й строчке.