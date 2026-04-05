Стало известно, от чего зависит будущее Арбелоа в "Реале" - AS

В "Реале" усилилось давление на Альваро Арбелоа после последних результатов команды.
Фото: Getty Images
Поражение от "Мальорки" (1:2) усложнило борьбу за чемпионство и, по информации AS, теперь многое будет зависеть от выступления мадридцев в Лиге чемпионов. Именно еврокубок может стать ключевым фактором при решении по тренеру.

Внутри клуба работу специалиста оценивают скорее положительно: ему удалось наладить атмосферу в команде и выстроить отношения с лидерами, а также дать шанс молодым игрокам. Однако недавняя неудача заметно изменила общий фон вокруг команды.

После 30 туров "Реал" идёт вторым в таблице с 69 очками, отставая от "Барселоны" на семь баллов.

