Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

Батраков повторил достижение Халка и Дзюбы в чемпионате России

Алексей Батраков вновь вышел на уровень 20+ результативных действий за сезон в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
В матче со "Спартаком" (1:2) полузащитник "Локомотива" отметился голевой передачей, доведя свой показатель до 12 забитых мячей и 8 ассистов в текущем розыгрыше РПЛ.

Таким образом, Батраков второй год подряд преодолевает отметку в 20 результативных действий. В прошлом сезоне у него было 14 голов и 7 передач.

По данным Opta, он стал первым футболистом "Локомотива", кому удалось оформить два таких сезона подряд, а также вошёл в узкий круг игроков лиги, добивавшихся подобного показателя с 2009 года. Ранее это удавалось Квинси Промесу, Халку, Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится