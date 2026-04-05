В матче со "Спартаком" (1:2) полузащитник "Локомотива" отметился голевой передачей, доведя свой показатель до 12 забитых мячей и 8 ассистов в текущем розыгрыше РПЛ.
Таким образом, Батраков второй год подряд преодолевает отметку в 20 результативных действий. В прошлом сезоне у него было 14 голов и 7 передач.
По данным Opta, он стал первым футболистом "Локомотива", кому удалось оформить два таких сезона подряд, а также вошёл в узкий круг игроков лиги, добивавшихся подобного показателя с 2009 года. Ранее это удавалось Квинси Промесу, Халку, Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе.
Батраков повторил достижение Халка и Дзюбы в чемпионате России
