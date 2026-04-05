Кахигао - о судействе: нас лишили 100-процентной возможности забить гол

Фрэнсис Кахигао раскритиковал работу арбитра в матче "Спартака" с "Локомотивом" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Спортивный директор красно-белых выразил недовольство эпизодом, в котором, по его мнению, судья преждевременно остановил опасную атаку команды.

- Я уверен, если вы посмотрите этот момент ещё раз и посмотрите правила ФИФА, там будет сказано продолжать потенциальную атаку. А уже после того, как игрок закончит атаку, можно отмотать эпизод. Сегодня нас лишили 100-процентной возможности забить гол, - цитирует Кахигао "Чемпионат".

После этого тура "Локомотив" с 44 очками занимает третье место в таблице, а "Спартак" с 41 баллом располагается на шестой позиции.

В следующем туре "Спартак" проведёт гостевой поединок с "Ростовом". Перед этим "красно-белые" на выезде сыграют с "Зенитом" в Кубке России.

