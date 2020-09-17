Как сообщает источник, "сине-бело-голубые" возобновили переговоры с окружением 26-летнего футболиста.
Ранее стало известно, что английский "Лидс" согласовал 4-летний контракт с Де Паулем, но не готов заплатить за аргентинца 35-40 млн евро, которые запрашивает "Удинезе".
"Зенит", сообщалось, готов заплатить требуемую сумму, но сам футболист не готов играть в России.
В минувшем сезоне Де Пауль провёл 35 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач.
Источник: Calciomercato
Источник: "Зенит" провёл очередные переговоры с окружением Де Пауля
Питерский "Зенит" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля.
Фото: Getty Images
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