"Готов ли я подойти к точке? Да, готов. Я к ней уже подходил после незабитого пенальти в матче с Хорватией и не забивал даже, но в целом готов. Считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я подойду и пробью", - сказал Смолов в видео на YouTube-канале сборной России.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 6 матчей, в которых отличился 1 забытым голом.
Смолов - о пенальти в сборной: я готов подойти к точке
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, что готов пробить пенальти в сборной России в серии 11-метровых ударов.
Фото: ФК "Локомотив"
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