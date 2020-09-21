"Филипп получил повреждение в Тбилиси. Несколько дней назад на тренировке попробовал проверить ногу в боевых условиях, но быстро почувствовал, что сыграть не сможет. Провели еще одно обследование, оно показало, что как минимум неделя отдыха потребуется. А дальше зависит от организма и наших врачей", - сказал Новиков.
Вчера "Динамо" в матче 8-го тура РПЛ обыграл "Ахмат" со счетом 1:0. Подопечные Новикова занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Химками". Встреча состоится 28 сентября.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Филипп в составе "Динамо" провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Новиков: Филипп пропустит минимум неделю
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о состоянии нападающего команды Максимилиана Филиппа.
Фото: ФК "Динамо"
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