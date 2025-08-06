"Я за то, чтобы в российсках клубах работали отечественные специалисты. Сможет ли Черчесов сохранить "Ахмат" в РПЛ? Вы знаете, в советское время, когда у нас футбол начинался в марте, говорили: "весной все кошки серы". Сейчас все клубы РПЛ примерно в одинаковой ситуации. 3-4 матча ещё ни о чём не говорят. Мне кажется, что у "Ахмата" вполне боеспособный коллектив. Поэтому всё могут изменить", - сказал Непомнящий в интервью "Советскому Спорту".
Во вторник грозненская команда объявила об увольнении Александра Сторожука. 43-летний специалист пришёл в клуб в летнее межсезонье и покинул свой пост после трёх поражений на старте Российской Премьер-Лиги.
Станислав Черчесов работал в Грозном с 2011 по 2013 годы. Также в чемпионатах России он работал со "Спартаком", "Динамо" и "Амкаром". Его наивысшим достижением было второе место с красно-белыми в 2007 году.
Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная Казахстана. В январе 2025 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.
Следующий матч "Ахмат" проведёт дома против "Зенита". Игра пройдёт в субботу, 9 августа.
Непомнящий - о Черчесове в "Ахмате": я за то, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении Станислава Черчесова в "Ахмате".
Фото: РФС