«Станислав Саламович завтра вылетает в Грозный и подпишет контракт на три года. Последние штрихи доработаем, и он приступит к работе. Переговоры? Ничего сложного, нашли взаимопонимание», — заявил Айдамиров «СЭ».
Сегодня, 5 августа, «Ахмат» объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера. Российский специалист тренировал «Ахмат» с июня 2025 года. После трех туров грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
В январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.
Ранее Черчесов работал с различными клубами Российской Премьер-Лиги, включая «Динамо», «Амкар», «Спартак» и «Терек». Его наивысшим достижением в качестве тренера клуба РПЛ было второе место со «Спартаком» в 2007 году.
В "Ахмате" подтвердили, что Черчесов станет новым главным тренером команды
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что Станислав Черчесов станет новым главным тренером команды.
Фото: Казахстанская федерация футбола