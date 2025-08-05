По информации журналиста Карпова встреча Кубка России между командами «Звезда» и RWChallenge, в которой принимал участие сын бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, могла носить признаки договорного характера.
Букмекерская компания Fonbet в перерыве аннулировала все ставки на данный матч из-за подозрительной игры команды RWChallenge в обороне. У букмекера возникли серьёзные вопросы к характеру действий игроков RW, что и стало причиной оперативного решения.
Информация о возможных манипуляциях будет направлена в компетентные органы для проведения проверки и всестороннего разбирательства.
Матч с участием сына Малафеева в Кубке России попал под подозрение в договорном характере — источник
Матч 1/256 финала Кубка России между футбольными клубами «Звезда» и RWChallenge может иметь договорной характер.
Фото: телеграм канал "Кубка России"