По информации журналиста Карпова стороны находятся на завершающей стадии переговоров и согласовывают финальные детали сделки.
В то же время журналист Касагранде утверждает, что армейцы пока не делали официального предложения, а лишь выразили интерес к игроку письмом. Однако, по данным Карпа, это информация устарела: первое предложение ЦСКА было направлено 27 июля, а письмо о заинтересованности отправлено еще 18-го числа. Все это время клуб продолжал работу над трансфером.
Матеус Гонсалвеш является воспитанником академии «Фламенго». Всего он провел 54 матча за бразильский клуб, в которых забил 6 мячей. Контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость вингера составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt
ЦСКА и "Фламенго" на финальной стадии сделки по переходу бразильского вингера — журналист Карпов
Московский ЦСКА продолжает активные переговоры с «Фламенго» по трансферу 19-летнего вингера Матеуса Гонсалвеса.
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