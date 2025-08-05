По информации журналиста Карпова Станислав Черчесов стал главным тренером «Ахмата», подписав трёхлетнее соглашение с зарплатой около €1,3 млн в год.
Ранее зимой тренеру уже предлагали возглавить команду, но тогда он отказался.
Сейчас Черчесов, устав ждать предложений от топ-клубов и вдохновлённый амбициями «Ахмата», принял вызов. В клубе планируют выстраивать команду под руководством Станислава Саламовича, чтобы в течение двух-трёх сезонов бороться за самые высокие позиции в чемпионате.
«Ахмат» уже проявляет серьёзность своих намерений: клуб сохраняет ключевого игрока Лечи Садулаева, отказываясь от предложений ЦСКА по трансферу, и стремится укрепить состав. Официальное представление Черчесова состоится 6 августа, а уже в ближайшую субботу он выведет команду на матч с «Зенитом» на домашнем поле.
Сегодня, 5 августа, «Ахмат» объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера. Российский специалист тренировал «Ахмат» с июня 2025 года. После трех туров грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Стала известна предполагаемая зарплата Черчесова в "Ахмате"
Российский специалист Станислав Черчесов стал новым главным тренером грозненского «Ахмата».
Фото: Казахстанская федерация футбола