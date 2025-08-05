Как сообщает Metaratings, футбольный клуб «Сочи» заинтересован в трансфере центрального защитника Давида Соузы, выступающего за бельгийский «РВДМ Брюссель». В случае успешных переговоров стороны могут заключить контракт сроком на три года.
24-летний бразилец пополнил ряды «РВДМ Брюсселя» в зимнее трансферное окно 2024 года, перейдя из «Ботафого». С тех пор он За бельгийский клуб он провел 45 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Соузы составляет 700 тысяч евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 3 сыгранных туров ФК «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 поражениями в своем активе. В 4-м туре чемпионата России южане примут на домашнем стадионе московское «Динамо».
"Сочи" рассматривает вариант с подписанием бразильского защитника
Защитник бельгийского «РВДМ Брюссель» Давид Соуза может стать игроком футбольного клуба «Сочи».
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